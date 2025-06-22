Staffel 4Folge 77vom 22.06.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 77: Zu hoch gepokert
45 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12
Die 25-jährige Marie erlebt den Albtraum einer jeden jungen Mutter - ihr Baby ist plötzlich weg. Dabei sollte Daniel, der Vater der kleinen Selina, nur ein paar Stunden auf sie aufpassen. Für Maries Schwester Kim steht schnell fest, dass Daniels Spielsucht etwas mit dem Verschwinden des Säuglings zu tun hat. Hat er wirklich seine eigene Tochter verkauft? Richter Alexander Hold setzt alle Hebel in Bewegung, um das Baby rechtzeitig zu finden.
