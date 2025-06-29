Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die unmoralische Kündigung

Folge 78: Die unmoralische Kündigung

44 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12

Die Kindergärtnerin Marlene Richter ist fassungslos: Ihr wird fristlos gekündigt, weil sie angeblich ordinäre Sex-Anzeigen im Internet veröffentlicht. Tatsächlich hat ein Unbekannter ein privates Sexvideo von der 32-Jährigen hochgeladen und bietet in ihrem Namen Sex gegen Geld an. Die Kindergärtnerin weiß nicht mehr weiter. Verzweifelt sucht sie Hilfe bei Rechtsanwalt Christian Vorländer.

