Staffel 4Folge 85vom 13.07.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 85: Satansbraten
44 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Der 10-jährige Tim treibt seine Mutter Anke in den Wahnsinn. Bei einem bösen Streit an einer Tankstelle, lässt die alleinerziehende Frau den Jungen dort zurück. Seitdem ist er verschwunden. Ihr getrennt lebender Mann Jan unterstellt Anke, ihr gemeinsames Kind mit Absicht ausgesetzt zu haben. Es beginnt ein erbitterter Kampf um das Sorgerecht. Rechtsanwältin Isabella Schulien tut alles, um den kleinen Tim so schnell wie möglich wiederzufinden.
