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Die leere Wiege

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 1: Die leere Wiege

46 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12

Familie Kleimann steht unter Schock: ihre acht Monate alte Tochter Lena verschwindet spurlos aus ihrer Wiege. Und das obwohl ihr Au-Pair Marie Duprés zu Hause war! Die Belgierin beteuert, nichts mit der Entführung zu tun zu haben. Doch alle Indizien sprechen gegen die 19-Jährige. Rechtsanwalt Christian Vorländer hakt nach und stößt schnell auf erste Ungereimtheiten.

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