Staffel 5Folge 1vom 03.07.2020
Die leere WiegeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 1: Die leere Wiege
46 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12
Familie Kleimann steht unter Schock: ihre acht Monate alte Tochter Lena verschwindet spurlos aus ihrer Wiege. Und das obwohl ihr Au-Pair Marie Duprés zu Hause war! Die Belgierin beteuert, nichts mit der Entführung zu tun zu haben. Doch alle Indizien sprechen gegen die 19-Jährige. Rechtsanwalt Christian Vorländer hakt nach und stößt schnell auf erste Ungereimtheiten.
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