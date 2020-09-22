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Das Leben ist kein Ponyhof

Das Leben ist kein PonyhofJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 10: Das Leben ist kein Ponyhof

45 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12

Ein Pferdemörder treibt auf dem Hof von Julia Krüger sein Unwesen. Beherzt legt sich die engagierte Pferdenärrin auf die Lauer - und bezahlt beinahe mit ihrem Leben. Julias Mann Uwe zeigt kein Verständnis für die Tierliebe seiner Frau und sucht das Weite. Rechtsanwalt Stephan Lucas forscht in der Dorfgemeinschaft nach dem Täter. Neben dem Metzger gerät auch der Vorbesitzer des Hofes unter Verdacht. Als ein weiteres Pony verschwindet, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit.

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