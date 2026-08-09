Staffel 5Folge 18vom 09.08.2026
Asyl in der TierklinikJetzt kostenlos streamen
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Folge 18: Asyl in der Tierklinik
46 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Die engagierte Tierärztin Elsa Kramer glaubt ihren Augen kaum: Im Kofferraum, in dem eigentlich ein verletztes Tier liegen sollte, liegt ihr verletzter Stiefbruder John. Er will, dass seine Schwester ihn operiert und vor der Polizei versteckt, denn jemand will ihm einen Mordversuch anhängen. Elsa findet bei der Juristin Benita Brückner Hilfe und schon bald kommt die Anwältin hinter Johns dunkles Geheimnis.
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