Staffel 5Folge 20vom 16.08.2026
Schicksals-SchlagJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 20: Schicksals-Schlag
45 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Schuldig auf einen Schlag! Security-Frau Svenja Möller erwischt den Auszubildenden Tom Kerner bei einem Einbruch und jagt ihn davon. Doch der dreht den Spieß um: der übel zugerichtete 17-Jährige zeigt Svenja wegen Körperverletzung an. Svenja beteuert, sie habe dem Jungen kein Haar gekrümmt. Die Suche nach der Wahrheit führt Rechtsanwalt Stephan Lucas ins Gefängnis.
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