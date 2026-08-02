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Das fleißige Schrauberlein

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 21: Das fleißige Schrauberlein

46 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Richard Dimmel verunglückt schwer mit seinem soeben gekauften Gebrauchtwagen. Die Bremsschläuche wurden böswillig zerstochen. Sofort gerät der Verkäufer Ben Baumer ins Visier der Ermittlungen. Denn der 51-Jährige wurde von Dimmel erpresst. Doch Baumers Anwältin Isabella Schulien befürchtet, dass der Anschlag eigentlich ihrem Mandanten gegolten hat und muss herausfinden, wer ihm nach dem Leben trachtet - und zwar schnell!

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