Staffel 5Folge 22vom 05.07.2026
Gerechtigkeit um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 22: Gerechtigkeit um jeden Preis
44 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Ein Unbekannter macht Polizistin Mara Peters in Gestalt ihres getöteten Kollegen Heiko das Leben zur Hölle. Die Kommissarsanwärterin ist sich sicher: Ihr Konkurrent Stefan Heiser steckt hinter den Mobbing-Attacken. Hilfesuchend wendet sich die 33-Jährige an Richter Alexander Hold. Der Täter scheint auch bald überführt zu sein. Doch Mara birgt ein dunkles Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick