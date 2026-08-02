Staffel 5Folge 24vom 02.08.2026
Das GoldkindJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 24: Das Goldkind
46 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Drohungen, Erpressung und Einbruchsdiebstahl. Richter Alexander Hold muss sich mit unsicheren Beweisen und fragwürdigen Alibis auseinandersetzen. Hat die 15-jährige Carolin Gold im Wert von 50.000 Euro aus dem Safe der Familie Scheffler gestohlen, weil sie von ihrem kriminellen Ex-Freund dazu genötigt wurde? Alle Indizien sprechen gegen das junge Mädchen, doch Alexander Hold wirft einen Blick hinter das Offensichtliche.
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