Staffel 5Folge 26vom 05.07.2026
Der gequälte OchseJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 26: Der gequälte Ochse
44 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Sandra Klein trifft fast der Schlag, als sie ihren Chef, den Fleischer Peter Kunz, halb tot im Kühlhaus findet. Als Täter kommen sowohl Tierschutzaktivistin Nele Kepler als auch Sandra selbst in Frage - beide sind Ex-Freundinnen des Opfers! Eine heiße Spur führt die Kommissare in den Gasthof von Peters Stiefmutter Ingrid. Der Kreis der Verdächtigen weitet sich aus - bis Schweiger und Brenner einen Skandal aufdecken.
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