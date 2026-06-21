Staffel 5Folge 28vom 21.06.2026
Wer schön sein will?Jetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 28: Wer schön sein will?
45 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Für Saskia Frides steht Schönheit an erster Stelle. Ausgerechnet das wird ihr zum Verhängnis, als sie durch eine vergiftete Fangopackung schwer entstellt wird. Die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter arbeiten eine lange Liste an Verdächtigen ab: darunter Saskias neuer Freund Frank, ihr feuriger Lover Angelo und ihre pubertäre Tochter Pauline.
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