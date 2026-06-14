Staffel 5Folge 29vom 14.06.2026
Gemischtes DoppelJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 29: Gemischtes Doppel
45 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Um ihr eingeschlafenes Sexleben aufzupeppen, laden Karina und Armin Pohlmann ein fremdes Ehepaar zu sich nach Hause ein. Doch statt einem heißen Abend erleben die beiden einen Albtraum. Sie werden eiskalt ausgeraubt, gefesselt und verletzt zurückgelassen. Die Kommissare Mia Schweiger und Max Brenner wollen herausfinden, was sich am Tatabend wirklich abgespielt hat. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Pohlmanns verschweigen so einiges.
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