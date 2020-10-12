Staffel 5Folge 3vom 12.10.2020
Zwei Männer und ein PlanJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 3: Zwei Männer und ein Plan
44 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12
Ein bewaffneter Räuber überfällt eine Parfümerie und erbeutet 12.000 Euro. Schnell fällt der Verdacht auf auf den vorbestraften Udo Paulin. Dieser zieht Isabella Schulien ins Vertrauen. Der Überfall sei nur vorgetäuscht und zusammen mit dem Angestellten der Parfümerie geplant gewesen! Als der angebliche Komplize alles abstreitet, muss die smarte Anwältin alle Register ziehen, um herauszufinden, was an dem Überfall echt und was fake war.
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