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Der Fall Julia

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 30: Der Fall Julia

45 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Die 17-jährige Julia wird mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden. Für die ermittelnden Kommissare Sabine Edel und Tom Ritter sieht auf den ersten Blick alles nach einem Selbstmordversuch aus: Es gibt ein Abschiedsvideo von Julia, sie wurde in der Schule gemobbt und ihr Freund hat sie betrogen. Doch nach und nach kristallisiert sich heraus, dass hier nichts ist, wie es scheint und jemand im Geheimen weiter Fäden zieht.

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