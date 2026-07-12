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Treu bis in den Tod

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 31: Treu bis in den Tod

44 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Matthias Behrends' Tochter wurde entführt, weil er sich mit den falschen Leuten eingelassen hat. Als die Kommissare Sabine Edel und Tom Ritter gemeinsam mit einem SEK-Team die Lösegeldübergabe stürmen, staunen sie nicht schlecht: die 18-Jährige ist verschwunden! Die Kommissare beschatten den Vater, der ihnen offensichtlich etwas verschweigt. Noch während der Suche nach dem Mädchen eskaliert die Situation endgültig.

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