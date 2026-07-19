Staffel 5Folge 32vom 19.07.2026
VerzocktJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 32: Verzockt
44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Günther Baumann hat seine Familie mit seiner Spielsucht finanziell ruiniert und kann trotzdem nicht aufhören zu zocken. Bei seinem letzten Spiel verliert er allerdings beim Falschen und wird niedergeschossen. Er schwebt in Lebensgefahr, während die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter im undurchsichtigen Spielermilieu ihre Ermittlungen beginnen. Mit der Hilfe eines alten Bekannten und eines Sportwagens kommen sie dem Täter auf der Spur.
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