Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verzockt

VerzocktJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 32: Verzockt

44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Günther Baumann hat seine Familie mit seiner Spielsucht finanziell ruiniert und kann trotzdem nicht aufhören zu zocken. Bei seinem letzten Spiel verliert er allerdings beim Falschen und wird niedergeschossen. Er schwebt in Lebensgefahr, während die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter im undurchsichtigen Spielermilieu ihre Ermittlungen beginnen. Mit der Hilfe eines alten Bekannten und eines Sportwagens kommen sie dem Täter auf der Spur.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen