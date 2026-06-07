Staffel 5Folge 4vom 07.06.2026
Gut GeputtetJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 4: Gut Geputtet
46 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Letzter Ausweg aus der Schulden-Falle! Der arbeitslose Thomas Walther lässt sich leichtfertig auf eine riskante Wette ein. Bei einem Minigolfspiel mit dem Hotelier Simon Schultau setzt Thomas alles was er noch hat: das Familienauto - und verliert! Verzweifelt schaltet der junge Vater Isabella Schulien ein, um das Auto zurückzubekommen. Doch sie merkt schnell, dass hinter dieser Auto-Wette ein perfider Plan steckt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick