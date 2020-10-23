Staffel 5Folge 5vom 23.10.2020
Der Richter und das MädchenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 5: Der Richter und das Mädchen
45 Min.Folge vom 23.10.2020Ab 12
Die Fantasie eines Kindes kennt keine Grenzen. Wenn es allerdings behauptet eine Leiche in der benachbarten Gärtnerei gesehen zu haben, sollte das ernst genommen werden. Richter Alexander Hold nimmt sich als einziger Kim Friedbergs Aussage an und muss feststellen - es stimmt was man sagt: Kleine Kinder lügen nicht. Das wird auch bald dem wahren Täter zum Verhängnis.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick