Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutter sein dagegen sehr

Mutter sein dagegen sehrJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 8: Mutter sein dagegen sehr

45 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12

Die 16-jährige Bobby wird beschuldigt, ihren kleinen Sohn Noah zu vernachlässigen. Gemeinsam versuchen sie und ihr Freund Mario Job, Ausbildung und Noah's Erziehung unter einen Hut zu bekommen. Hin- und hergerissen zwischen Familienleben und Abenteuern mit ihrer alten Mädels-Gang trifft Bobby Entscheidungen, durch die sie alles verlieren könnte. Kann Alexander Hold der jungen Mutter helfen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen