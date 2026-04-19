Staffel 5Folge 9vom 19.04.2026
Eine glänzende VerführungJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 9: Eine glänzende Verführung
46 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Pias Ex Toni wird aus dem Gefängnis entlassen. Weil sie ihm bei seinem Prozess kein falsches Alibi gab, fürchtet Pia nun seine Rache. Als tatsächlich ein Mordanschlag auf sie verübt wird, ist Alexander Hold zur Stelle und rettet sie.
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