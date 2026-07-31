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In 50 Tagen zum Traumhaus

Das schlimmste Haus der Straße

sixxStaffel 1Folge 2vom 03.08.2026
Das schlimmste Haus der Straße

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In 50 Tagen zum Traumhaus

Folge 2: Das schlimmste Haus der Straße

40 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Das Paar Krystal und Dedric Polite revolutioniert mit ihrer 50/50 Flip-Strategie das Immobiliengeschäft in Burlington, North Carolina. Die Idee: Binnen 50 Tagen und mit einem Budget von 50.000 Dollar renovieren sie heruntergekommene Häuser. Anschließend verkauft das Ehepaar die umgebauten Anwesen mit Profit.

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