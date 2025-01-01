Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schritt für Schritt

Staffel 1Folge 21
Schritt für Schritt

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 21: Schritt für Schritt

49 Min.Ab 12

Die ehemalige OP-Schwester Elly Winter kehrt in die Klinik zurück und verstärkt nun das Team der Assistenzärzte. Mit dem Patienten Dr. Staffler bekommt die frischgebackene Medizinerin prompt eine erste Möglichkeit, sich zu beweisen. Neben einer Handverletzung weist der Mann rätselhafte Symptome auf, die schnellstens geklärt werden müssen. Gut, dass der routinierte Dr. Moreau Elly bei der Anamnese unterstützt.

