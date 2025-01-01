In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 22: Am Limit
48 Min.Ab 12
Die Ärzte kümmern sich um die Taxi-Fahrerin Renate Seitz, die an ihrem letzten Arbeitstag mit einem Motorrad kollidiert ist. Die Alkoholfahne, die von der Patientin ausgeht, macht die Mediziner sofort skeptisch. Hat Renate den Unfall selbst verschuldet? Die Sorge der Ärzte steigt noch mehr, als plötzlich Dr. Sherbaz und Ben Ahlbeck in die Klinik eingeliefert werden. Beide sind Renates Unfallgegner und Ben schwebt in größter Lebensgefahr.
