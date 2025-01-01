Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Grenzen überwinden

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 25
Grenzen überwinden

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 25: Grenzen überwinden

49 Min.Ab 12

Dr. Moreau und Julia Berger würden den schwer herzkranken Patienten Said gerne zu einer Operation überzeugen. Doch der junge Mann will von der Behandlung, die sein Leben verlängern könnte, nichts wissen. Julia jedoch will ihren Patienten nicht so einfach aufgeben und nimmt dessen Krankengeschichte genauer unter die Lupe. Als es schließlich schon fast zu spät ist, findet sie den Grund für Saids OP-Verweigerung.

