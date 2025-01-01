In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 38: Geheimnisse
48 Min.Ab 12
Die Patientin Silvia Petzold möchte sich nicht am Rücken operieren lassen - und das, obwohl sie immer stärkere Schmerzen hat. Ben Ahlbeck versucht den wahren Grund dafür herauszufinden und nimmt Kontakt zu Silvias Ehemann auf. Über ihn erfährt der Mediziner eine traurige Wahrheit. Prof. Patzelt entscheidet sich unterdessen für eine Chemotherapie, macht ihren Kollegen im Klinikum jedoch klar, dass sie schnellstens wieder arbeiten möchte.
