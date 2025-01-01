Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neue Wege

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 31
Neue Wege

49 Min.Ab 12

Navid Ahmadi wird bei einer Explosion schwer verletzt und braucht dringend ärztliche Versorgung. Ein Splitter hat sich in seinem Herzmuskel festgesetzt. Dr. Ruhland und Ben Ahlbeck bereiten sofort die komplizierte OP vor. Als sich herausstellt, dass Navid der Exmann von Dr. Sherbaz ist, lässt sich diese nicht davon abbringen, die OP als Anästhesistin zu begleiten. Wird es dem Ärzte-Team gelingen, den Patienten zu retten?

