SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 42
Folge 42: Blutsbrüder

49 Min.Ab 12

Dr. Ruhland und Dr. Lindner streiten sich über die Notwendigkeit einer Mandelentfernung bei der Patientin Valerie Linow. Sie sind sich nicht einig darüber, ob der Eingriff tatsächlich eine prophylaktische Wirkung haben wird. Währenddessen macht eine besorgniserregende Nachricht die Runde im Klinikum: Dr. Ahrend und Oberarzt Dr. Moreau haben sich bei einem Unfall schwer verletzt - einer von beiden befindet sich sogar in akuter Lebensgefahr.

SAT.1 emotions
