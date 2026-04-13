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In Flight

Episode 1

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 13.04.2026
Episode 1

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In Flight

Folge 1: Episode 1

47 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Nach einer Schlägerei in Sofia wird der 19-jährige Sonny Conran verhaftet und wegen Mordes an einem Mitglied einer bekannten Verbrecherfamilie angeklagt. Seine alleinerziehende Mutter Jo, die als Flugbegleiterin arbeitet, reist nach Bulgarien, um seine Unschuld zu beweisen. Dort trifft sie auf den skrupellosen Cormac Kelleher, der ihr einen Deal vorschlägt: Jo soll als Drogenkurierin arbeiten, um Sonny zu helfen.

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