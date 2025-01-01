Lola - Unschuldig in der PsychiatrieJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 100: Lola - Unschuldig in der Psychiatrie
43 Min.Ab 12
Die Arzthelferin Lola (33) bekommt einen Streit zwischen ihrem Bruder Roman und ihrem Ehemann Frank mit. Kurz darauf findet sie ihren Bruder Roman tot auf. Er soll Selbstmord begangen haben. Lola glaubt nicht daran und fängt an zu recherchieren. Doch dann wird sie plötzlich in die Psychiatrie eingewiesen. Lola ringt um ihre Freiheit und Glaubwürdgikeit, denn nur damit kann sie den Mord an ihrem Bruder aufklären.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick