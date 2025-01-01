Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Fabian - Lebendig begraben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 23
Fabian - Lebendig begraben

Fabian - Lebendig begrabenJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 23: Fabian - Lebendig begraben

42 Min.Ab 12

Die Geschwister Laura (23) und Fabian (27) haben seit dem Tod ihrer Eltern nur noch einander. Doch eines Tages verschwindet Laura. Obwohl alle Anzeichen auf Selbstmord schließen lassen, ist sich Fabian sicher, dass seine Schwester entführt wurde. Als die Polizei die Suche einstellt recherchiert er auf eigene Faust weiter. Fabian gerät dabei in die Hände eines Psychopathen, der ihn überwältigt und lebendig begräbt. Hat Fabian eine Chance, dem Killer zu entkommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen