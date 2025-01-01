In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 30: Lina - Verliebt in einen Nazi
40 Min.Ab 12
Die 17-jährige Außenseiterin Lina verliebt sich in den 20-jährigen Robin. Sie will sie nicht wahr haben, dass er ein Nazi ist. Dann passiert etwas Fatales: Es gibt einen Streit zwischen der Nazigruppe und zwei Ausländern. Robin rastet aus und überfährt die beiden Ausländer. Lina ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe, dem Druck der Nazi-Gruppe und ihrem schlechten Gewissen. Schließlich macht sie eine Aussage bei der Polizei. Dadurch wird sie zur Zielscheibe der Nazis ...
