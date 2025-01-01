Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 31
Folge 31: Bernd - Ein Koffer voller Diamanten

40 Min.Ab 12

Unverhofft kommt oft: Lisa (34) und ihr Ehemann Bernd (32) haben den falschen Koffer am Flughafen vom Band genommen und finden in einem Geheimfach 300.000 Euro Bargeld. Doch der Besitzer ist Ihnen bereits auf den Fersen und möchte sein Geld zurück! Lisa und Bernd handeln einen Finderlohn aus, um davon die teure Krebstherapie ihrer Tochter zahlen zu können. Doch bei der Geldübergabe geraten sie in eine Falle ...

