Folge 32: Daniela - Mauer des Schweigens
42 Min.
Die 26-jährige Arzthelferin Daniela ist frisch aufs Land gezogen und hat die 16-jährige Bedienung Juliane kennengelernt. Doch die Bekanntschaft ist von kurzer Dauer, denn am nächsten Tag ist Juliane spurlos verschwunden. Die Dorfpolizei geht davon aus dass Juliane einfach abgehauen ist, doch Daniela bezweifelt das. Als sie Nachforschungen anstellt, stößt sie in der Dorfgemeinschaft auf eine Mauer des Schweigens und begibt sich dabei in Lebensgefahr.
