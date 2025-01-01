Luisa - Verhängnisvolle FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 33: Luisa - Verhängnisvolle Fahrerflucht
41 Min.Ab 12
Luisa (22) und ihr Freund Max (24) fahren nachts von einer Party nach Hause. Doch die Heimfahrt wird zum Alptraum: Sie überfahren einen Mann auf der Landstraße. Auf Max' Drängen hin vertuschen sie den Unfall. Aber Luisa kann die Sache einfach nicht vergessen. Die Situation eskaliert, als Luisa anonyme Drohbriefe erhält und in ihrer eigenen Wohnung niedergeschlagen wird. Schließlich beginnt sie selbst zu recherchieren und findet heraus, dass Max den Toten kannte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick