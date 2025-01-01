In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 34: Juliane - Eiskalte Liebe
42 Min.Ab 12
Liebe auf den ersten Blick, daran hat Galerieangestellte Juliane (33) nicht geglaubt. Bis ihr der sportive Max begegnet ist. Doch er ist nicht der, für den sie ihn hält. Denn schon kurze Zeit später wird in Julianes Galerie das teuerste Bild gestohlen - von Max! Hat er Juliane nur was vorgemacht? Wer ist er wirklich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick