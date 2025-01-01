Patty - Schatten aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 37: Patty - Schatten aus der Vergangenheit
41 Min.Ab 12
Die frühere Rockerbraut Patty (34) führte ein Leben auf der Überholspur - sie hat mit Rockerpräsident und Outlaw Thorsten zusammengelebt. Dieser hat das Lokal einer Freundin aus Rache in Brand gesetzt, woraufhin Patty ihn an die Polizei verraten hat. Seitdem lebt sie unter einer anderen Identität unter dem Zeugenschutzprogramm. Doch drei Jahre später wird Thorsten wegen seines Krebsleidens frühzeitig aus der Haft entlassen und hat nichts mehr zu verlieren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick