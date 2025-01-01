Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Caroline - Gefährlicher Chat

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 40
Caroline - Gefährlicher Chat

Caroline - Gefährlicher Chat

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 40: Caroline - Gefährlicher Chat

41 Min.
Ab 12

Caroline (25) braucht dringend mal wieder einen Mann. Das findet zumindest ihre Schwester Laura (18) und organisiert über ein Singleportal eine Verabredung mit Frank, dem Forschungsleiter einer Pharma-Firma. Bei dem Date werden die beiden Opfer eines brutalen Überfalls, den Caroline gerade noch vereiteln kann. Allerdings geht der Alptraum jetzt erst richtig los. Denn die Gangster haben es auf sensible Daten abgesehen, die Frank haben soll ...

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

