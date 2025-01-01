Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Hanna - Schleichender Tod

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 46
Hanna - Schleichender Tod

Hanna - Schleichender TodJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 46: Hanna - Schleichender Tod

42 Min.Ab 12

Die Versicherungsmaklerin Hanna Jensen (29) sucht nach einem neuen Lebensinhalt. Als sie zufällig den Tierschutzaktivisten Fabian (31) kennen lernt, ist sie fasziniert von seinem Charme und sozialen Engagement. Sie bricht sogar mit ihm zusammen in das Labor eines Pharmakonzerns ein, um illegale Tierversuche aufzudecken. Als sie dabei eine eingesperrte Katze befreien möchte und dabei verletzt wird, gerät sie in ein Netz der Gewalt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen