SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 49
42 Min.Ab 12

Assistenzärztin Jil (32) lernt für eine wichtige Prüfung, als ihr Tablet den Geist aufgibt. Jil bringt es zur Reparatur. Nachdem sie ihr Tablet wieder zurück hat, beginnt ein Alptraum für die junge Frau. Sie erhält Nachrichten von einem Unbekannten, der ihr Rätsel stellt. Arglos macht sie zuerst mit, doch schnell werden die Rätsel immer perfider. Der Unbekannte zwingt Jil, immer weitere Rätsel zu lösen. Dann wird der Student, der Jils Computer repariert hat, tot aufgefunden ...

