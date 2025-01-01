Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 53
41 Min. Ab 12

Janine (18), die Tochter von Hauptkommissarin Susanne (38), wird bei einem missglückten Überfall als Geisel genommen. Der Polizei gelingt es, einen der Täter festzunehmen. Doch dabei handelt es sich ausgerechnet um den Bruder des Anführers Gregor (40). Der verlangt von Susanne die Freilassung seines Bruders im Austausch gegen Janine. Der Kommissarin bleiben weniger als 24 Stunden, um den Gefangenen auszuliefern. Ansonsten wollen die Entführer Janine umbringen.

