Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Danny - Beim Leben meiner Tochter

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 54
Danny - Beim Leben meiner Tochter

Danny - Beim Leben meiner TochterJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 54: Danny - Beim Leben meiner Tochter

42 Min.Ab 12

Unternehmer Danny sieht sein Sägewerk unter der Führung von Schwiegersohn Hagen (35) den Bach runtergehen. Daher reißt er gegen den Wunsch seiner Tochter Patricia (31) das Ruder wieder an sich. Erste Amtshandlung: die Entlassung des kriminellen Controllers Georg. Kurz darauf wird Dannys Tochter entführt. Die Kidnapper fordern eine Million Euro, sonst ist Patricia tot. Mit Nachbarin Tina (39) heftet sich Danny an die Fersen eines Verdächtigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen