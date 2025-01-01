Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Rob - Der Sündenbock

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 72
Rob - Der Sündenbock

Rob - Der SündenbockJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 72: Rob - Der Sündenbock

42 Min.Ab 12

Rob (33) will seiner Freundin Lina einen Heiratsantrag machen - und erwischt sie am selben Tag in flagranti mit einem ihrer Arbeitskollegen! Völlig fertig betrinkt Rob sich in einer zwielichtigen Kneipe und schüttet Bardame Tatjana sein Herz aus. Zwischen den Beiden knistert es. In der nächsten Nacht ruft Tatjana an: Sie möchte ihn sehen. Doch als Rob bei Tatjana eintrifft, liegt ein Toter in ihrer Wohnung. Und Rob ist auf einmal der einzige Tatverdächtige.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen