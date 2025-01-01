In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 72: Rob - Der Sündenbock
42 Min.Ab 12
Rob (33) will seiner Freundin Lina einen Heiratsantrag machen - und erwischt sie am selben Tag in flagranti mit einem ihrer Arbeitskollegen! Völlig fertig betrinkt Rob sich in einer zwielichtigen Kneipe und schüttet Bardame Tatjana sein Herz aus. Zwischen den Beiden knistert es. In der nächsten Nacht ruft Tatjana an: Sie möchte ihn sehen. Doch als Rob bei Tatjana eintrifft, liegt ein Toter in ihrer Wohnung. Und Rob ist auf einmal der einzige Tatverdächtige.
