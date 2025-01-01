In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 81: Lotti - Fataler Flirt
43 Min.Ab 12
Nachdem sie ihren Freund beim Fremdgehen erwischt hat, macht sich Neusingle Lotti Gebrecht (32) auf die Suche nach einem neuen Traummann. Bei einem Speed-Dating-Event lernt sie ihn tatsächlich kennen: Xaver Rohleder (33) ist charmant, gutaussehend und sensibel. Lotti ahnt jedoch nicht, dass in ihm ein unbändiger Hass auf Frauen lodert ...
