In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 88: Wolf - Alptraum Doppelleben
42 Min.Ab 12
Der Alltag von Wolf (37) besteht aus Lügen und Geheimnissen. Er ist seit 17 Jahren mit seiner Jugendliebe Margarethe (36) verheiratet. Vor acht Monaten hat er sich außerdem auf eine Affäre mit der lebenslustigen Anna (29) eingelassen, die prompt schwanger wurde. Wolf führt seitdem ein Doppelleben. Doch das Blatt wendet sich: jemand hat sein Geheimnis entdeckt und verlangt eine hohe Summe für sein Schweigen. Die Geldübergabe läuft schief und Wolf kämpft um sein Leben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick