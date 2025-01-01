In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 90: Nick - Allein gegen die Mafia
42 Min.Ab 12
Familienvater Nick (38) ist gerade zum Chef-Controller einer großen Spedition befördert worden. Doch schnell wird er auf Unregelmäßigkeiten in den Fahrtenbüchern aufmerksam. Kurze Zeit später findet er unter einem seiner LKWs Drogen. Als er den Fund der Polizei meldet, geraten er und seine Familie in das Visier der polnischen Drogenmafia.
