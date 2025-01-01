In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 91: Marla - Der Fluch des Geldes
42 Min.Ab 12
Die Krankenschwester Marla (30) kümmert sich um den vermögenden Holger (63). Holger möchte sich vor seinem Tod mit seinen Kindern aussöhnen. Doch Sohn Philipp ist geschäftlich im Ausland unterwegs und Tochter Stefanie hat sich schon lange von ihrem Vater losgesagt. Als Marla sie aufsucht, um sie zur Aussprache mit Holger zu bewegen, wird Stefanie vor ihren Augen ermordet. Die Suche nach dem Täter wird auch für Marla zur Zerreißprobe.
