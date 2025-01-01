Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Cornelia - Vergewaltiger auf freiem Fuß

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 92
Cornelia - Vergewaltiger auf freiem Fuß

Cornelia - Vergewaltiger auf freiem FußJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 92: Cornelia - Vergewaltiger auf freiem Fuß

42 Min.Ab 12

Die selbstbewusste Grafikerin Cornelia (29) wird Zeugin eines Überfalls. Ohne lange zu überlegen stürzt sie sich auf einen Mann, der gerade ein junges Mädchen in seiner Gewalt hat. Doch vor Gericht wird der Täter frei gesprochen! Niemand glaubt, dass Cornelia den Täter zweifelsfrei erkannt hat. Nach seinem Freispruch macht der Täter Jagd auf die einzige Zeugin Cornelia.

