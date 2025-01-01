Cornelia - Vergewaltiger auf freiem FußJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 92: Cornelia - Vergewaltiger auf freiem Fuß
42 Min.Ab 12
Die selbstbewusste Grafikerin Cornelia (29) wird Zeugin eines Überfalls. Ohne lange zu überlegen stürzt sie sich auf einen Mann, der gerade ein junges Mädchen in seiner Gewalt hat. Doch vor Gericht wird der Täter frei gesprochen! Niemand glaubt, dass Cornelia den Täter zweifelsfrei erkannt hat. Nach seinem Freispruch macht der Täter Jagd auf die einzige Zeugin Cornelia.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick