In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 93: Clara - Bittere Rache
42 Min.Ab 12
Clara (31) möchte nach der Geburt ihres Kindes wieder anfangen zu arbeiten. Nadine (28) scheint das perfekte Kindermädchen zu sein. Sie lässt sie sogar bei sich und Ehemann Tom (34) einziehen. Doch Clara weiß nicht, dass Nadine die Frau von ihrem Ex-Gynäkologen ist, den sie wegen sexueller Belästigung angezeigt hat, woraufhin er Selbstmord beging. Nadine ist auf Rache aus. Sie spielt ein perfides Spiel, um Clara und ihre Familie an den Rand der Verzweiflung zu bringen.
