In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 29: Peter - Liebe unter Verdacht
45 Min.Ab 12
Wachmann Peter (35) lernt beim Online-Dating Marianne kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als dann bei einem Raub ein Wachmann erschossen wird, gerät Peter unter Verdacht. Dann der Schock: Marianne verleugnet ihn und gibt ihm kein Alibi. Was führt Marianne im Schilde? Wird Peter die Wahrheit ans Licht bringen können?
